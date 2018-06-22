В «Ладе» появится скаутский отдел

ХК «Лада» организует в структуре клуба скаутский отдел, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Его возглавит заслуженный тренер России и Казахстана Валерий Панин. Помогать ему будет Максим Кривоножкин, принявший решение завершить игровую карьеру.



Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин прокомментировал это решение:

— Мы провели переговоры со многими опытными специалистами в области скаутинга и в итоге приняли решение, что главным скаутом станет Валерий Григорьевич Панин, уже работавший в структуре нашего клуба. Помогать ему, а также перенимать опыт будет Максим Кривоножкин. Наша цель — превратить ДЮСШ «Лада» в ведущую хоккейную школу региона «Поволжье». В связи с этим перед скаутским отделом клуба будет поставлена задача искать и отслеживать юных талантливых хоккеистов во всем регионе. Основой школы по-прежнему останутся местные воспитанники, им всегда будет отдаваться приоритет, но для повышения их мастерства мы планируем приглашать перспективных ребят и из других школ. Будет вестись аналитическая работа по ДЮСШ Самарской области: «Лада», «Волгарь», «Комета» и «Олимп». Просмотр кандидатов в ДЮСШ будет постоянным, но приглашаться будут лишь те хоккеисты, которые станут лидерами в своих возрастах и смогут служить примером для других игроков. Это выведет нашу школу на принципиально новый уровень, позволит нам успешнее воспитывать и развивать игроков ДЮСШ и команды МХЛ «Ладья» до уровня «Лады» в ВХЛ, а в будущем — и до уровня КХЛ, — отметил Кречин.