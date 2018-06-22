Ульяновские курсанты вновь устроили скандал в интернете

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации снова оказались в центре скандала из-за публикации в соцсетях.

Один из курсантов после сдачи экзаменов по английскому языку выложил в «историю» Instagram фотографию с букетом цветов, адресованную учительнице. Снимок он сопроводил подписью: «Подарили цветы, осталось сводить в ресторан и можно рассчитывать на секс».

Позже преподаватель, увидев запись в социальной сети, резко ответила, что тоже пользуется Instagram и «в следующий раз цветы можете не приносить». Переписка стала предметом обсуждения в интернете. Пока реакции на данный инцидент от руководства института не последовало.

Напомним, в начале этого года курсанты ульяновского училища авиации записали и выложили в интернет пародию на видео американских военных под песню Benny Benassi — Satisfaction. Видео, где молодые люди в одном нижнем белье и фуражках танцуют в коридоре общежития, вызвало осуждение.

После чего студенты разных учебных учреждений (молодые люди в футболках МЧС, девушки в медицинских халатах и другие) стали выкладывать в Сеть подобные видео.

Позже «Вечерний Ургант» также выложил видео в поддержку курсантов из Ульяновска.