Крупные производители мяса «Дамате» и «Черкизово» уничтожат поголовье из-за птичьего гриппа

Крупные производители мяса «Дамате» и «Черкизово» вынуждены уничтожить часть поголовья индейки и бройлера из-за птичьего гриппа.

На площадке в Колышлейском районе будет уничтожено около 470 тыс. птиц, общие потери в «Дамате» (бренд «Индилайт») оценивают приблизительно в 400 млн руб. В группе «Черкизово» вирус нашли в птичнике в Пензенской области. Здесь убытки оценили в 100 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что в птицекомплексе «Лаишевский» в мае 2017 года был выявлен высокопатогенный вирус гриппа H5. Предприятию пришлось уничтожить все поголовье птицы. Ущерб предприятия оценили в 150 млн рублей.

