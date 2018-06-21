В Минфине РФ подтвердили возможное снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 100 евро

Минфин рассматривает возможность снижения порога беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов до €100 на одну посылку. Эту информацию подтвердил директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

«Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но с 1 июля мы предлагаем €500 в месяц, а дальше либо с 1 января 2019 года, либо с 1 июля — €200. А возможно, будет установлено ограничение в €100 на одну посылку», — цитирует Сазанова ТАСС.



Ранее стало известно, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России с 2019 года снизится до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Они будут облагаться 15-процентной пошлиной, причем таможенный сбор не придется платить при получении посылки, он будет сразу включаться в стоимость такого товара.

