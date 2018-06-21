В России цены на бензин с 10 по 18 июня снизились на 0,1%

В России средняя розничная цена бензина к 18 июня снизилась до 43,44 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За период с 10 по 18 июня бензин подешевел на 0,1%. При этом снижение средней розничной цены топлива отмечалось в 24 центрах регионов России.

В Росстате отметили, что больше всего цены на бензин снизились в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%.

В Казани средняя цена бензина на 18 июня составляла 42,02 рубля. Аи-92 в среднем стоил 40,64 рубля, а АИ-95 — 43,15 рубля. Стоимость дизтоплива на эту же дату равнялась 43,05 рубля.

Ранее в исследовании Thomson Reuters Kortes говорилось, что розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня 2018 года сократились на 4 и 3 копейки соответственно. Это произошло после мер правительства по снижению акцизов на бензин и дизель с 1 июня.