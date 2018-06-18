Бензин в России за неделю подешевел на 3-4 копейки

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня 2018 года снизились на 4 и 3 копейки соответственно. Об этом говорится в исследовании Thomson Reuters Kortes.



Так, стоимость Аи-92 после снижения составила 41,8 рублей, а цена на Аи-95 достигла отметки в 44,64 рубля, передает ТАСС.

Ранее в Росстате сообщили, что с 5 по 9 июня произошло замедление роста цен на топливо. За указанный период стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 0,1%.

Отметим, что в качестве экстренных мер правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

