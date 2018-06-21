Президент Южной Кореи в Госдуме: «Мощь России заключается в глубоком понимании людей»

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Госдуме РФ отметил, что мощь России заключается в глубоком понимании людей.

Мун Чжэ Ин также рассказал о планах развития двустороннего взаимодействия. Товарооборот между странами планируется довести до 30 млрд долларов.

Кроме того, в Корее будет создан Корейско-российский инновационный центр, а в Москве расширен Корейско-российский центр научно-технологического сотрудничества.

Также будет укрепляться сотрудничество в сфере развития Дальнего Востока, сельского хозяйства, создания новых рабочих мест, освоения Северного морского пути, передает пресс-служба Госдумы РФ.

Напомним, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня прибыл в Россию с трехдневным визитом. Помимо выступления в Госдуме он встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а 23 июня посетит матч ЧМ-2018 между южнокорейской сборной и командой Мексики в Ростове-на-Дону.