Американский болельщик приехал на свой 10-й чемпионат мира по футболу

Американский болельщик Клифтон Бруманд приехал в Россию на свой 10-й чемпионат мира по футболу, он посещает мировые первенства с 1982 года, передает ТАСС.

За это время американец посетил 150 матчей на чемпионатах мира, благодаря поездке в Россию это число увеличится еще больше. 60-летний Бруманд побывал уже на пяти матчах нынешнего турнира, в том числе на встрече сборных Польши и Колумбии в Казани. Американец выбрал столицу Татарстана в качестве базы и ездит на матчи чемпионата мира из этого города. Он уже побывал в Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде и планирует посетить еще восемь матчей.

«Моя бабушка была из России, — рассказал Бруманд. — Так что у меня был хороший предлог приехать и увидеть вашу страну. Также я знаю, что многие российские города очень красивые, поэтому я хотел приехать и увидеть их своими глазами. Я очень рад возможности побывать в России.

Все организовано очень хорошо: пункты безопасности, проход на стадион, — считает американец. — Все это сделано гораздо лучше, чем в странах, в которых мне удалось побывать на других чемпионатах мира. Я в восторге от местной кухни. Я пробовал национальные татарские блюда, и они просто прекрасны».