«Почта России» планирует внедрить в отделениях технологию распознавания лиц

«Почта России» намерена внедрить уже в этом году технологию распознавания лиц клиентов в отделениях. Предполагается, что функция позволит ускорить обслуживание с соблюдением всех ограничений по защите персональных данных.

«Мы тестируем данную технологию в нескольких десятках почтовых отделений»,— цитирует гендиректора компании Николая Подгузова «Коммерсантъ».

Напомним, ретейлер «Магнит» в июне откроет в отделениях «Почты России» небольшие магазины. Также точки будут размещены и в офисах «Почта Банка».