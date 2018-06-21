Мэрия Нижнего Новгорода реконструирует кольцо у метро «Пролетарская» за 16 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода направит на реконструкцию кольца возле станции метро «Пролетарская» 16 млн рублей. Развязку городские власти намерены улучшить за счет дополнительной дороги.

«Есть конфликтное движение на дороге около метро «Пролетарская». Принято решение о том, чтобы провести ремонт дороги в этом районе, стоимость работ составит около 16 млн рублей», — приводит НИА «Нижний Новгород» слова сити-менеджера Александра Герасименко.

Он сообщил, что дополнительную дорогу планируется построить за счёт сноса гаражей.