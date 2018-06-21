Житель Мордовии нашел на своем участке каменный топор бронзового века

В Мордовии житель села Большие Березники нашел на участке топор бронзового века. Ученые выяснили, что артефакт относится к балановской культуре.

«Изначально нашедший принял артефакт за обычный камень и хотел выбросить, однако, отмыв предмет, обладатель находки заинтересовался его формой, идеально зашлифованной поверхностью и отверстием правильной округлой формы в центре изделия», — сообщается на сайте музея имени Воронина.

Местный житель отнес его в музей. Историки определили, что находка является длиннолопастным топором с хордой на лобной стороне. На Мокше и Суре их найдено по четыре экземпляра.

Отмечается, что топоры подобной формы более характерны для верхневолжских фатьяновских памятников, достаточно распространены в ярославских могильниках.