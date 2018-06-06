Хамитов о проблемах с лекарственным обеспечением: «Результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов раскритиковал правительство республики за неспособность решить проблему обеспечения лекарствами льготников. Он заявил, что власти должны иметь четкий план по решению проблемы.

«Ситуация пока не выправляется, хотя министр здравоохранения меня заверял, что каждый понедельник, а может быть, и каждый день проводятся оперативные совещания по нормализации ситуации. Но результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

Руководитель республики подчеркнул, что на сегодня в Башкирии 600 льготников не получают полагающихся им лекарств.

Напомним, что проблема с обеспечением медпрепаратами началась в республике в этом году. В апреле на прямой линии Хамитов уже приносил извинения льготникам и другим жителям республики. Он пояснил, что перебои происходят из-за изменений в правилах госзакупок и недостаточного финансирования.