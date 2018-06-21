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Госсовет РТ продлил льготы по налогу на имущество для технопарков и производителей моторных масел

11:13, 21.06.2018

Депутаты в первом и третьем чтениях приняли поправки в закон РТ «О налоге на имущество организаций», которые продлевают льготы по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков на ближайшие годы до 1 января 2020 года.

Так, льготы продлеваются для производителей моторных масел, научно-исследовательских, конструкторских учреждений, опытных и опытно-экспериментальных предприятий. Также льготы по налогу продлеваются в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта, а также садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.

ОбществоВласть Татарстан
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