Госсовет РТ продлил льготы по налогу на имущество для технопарков и производителей моторных масел

Депутаты в первом и третьем чтениях приняли поправки в закон РТ «О налоге на имущество организаций», которые продлевают льготы по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков на ближайшие годы до 1 января 2020 года.

Так, льготы продлеваются для производителей моторных масел, научно-исследовательских, конструкторских учреждений, опытных и опытно-экспериментальных предприятий. Также льготы по налогу продлеваются в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта, а также садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.