АФК «Система» продала 10% акций индийской Reliance Communications
АФК «Система» полностью продала свою долю в индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom).
АФК продала 10% акций Reliance Communication. Сумма сделки не раскрывается, сообщает РБК.
Отмечается, что в российской компании отказались от идеи покупки других активов Reliance Communications, включая подводные кабели, предприятия и дата-центры.
Причиной продажи может являться отказ RCom продать российской компании свои внутренние предприятия и девять дата-центров общей стоимостью $600 млн.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, зампреду совета Феликсу Евтушенкову.БизнесУслуги
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