Новости бизнеса

11:08 МСК
Новости раздела
Бизнес

АФК «Система» продала 10% акций индийской Reliance Communications

10:14, 21.06.2018

АФК «Система» полностью продала свою долю в индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom).

АФК продала 10% акций Reliance Communication. Сумма сделки не раскрывается, сообщает РБК.

Отмечается, что в российской компании отказались от идеи покупки других активов Reliance Communications, включая подводные кабели, предприятия и дата-центры.

Причиной продажи может являться отказ RCom продать российской компании свои внутренние предприятия и девять дата-центров общей стоимостью $600 млн.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, зампреду совета Феликсу Евтушенкову.

БизнесУслуги
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Габдрахмановой Гульнарой, председателем госкомитета РТ по архивному делу

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем