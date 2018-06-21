В Ульяновске впервые пересадят почку собаке
Ульяновские ветеринары впервые планируют провести трансплантацию почки собаке.
За операцию возьмутся специалисты Симбирского центра ветеринарии. В течение 3 лет там проходила разработка протоколов и алгоритмов трансплантации донорской почки животным во время тяжелых болезней.
Первым пациентом станет 10-месячный метис овчарки по кличке Малыш. В раннем возрасте он страдает почечной недостаточности — классические методы терапии не дают результатов, пишет «Ульяновская правда».
Операция запланирована на начало июля. Производиться она будет бесплатно при поддержке областного Фонда защиты животных Флора и Лавра. Ожидается, что данный метод трансплантации органа животным в скором времени войдет в обиход ульяновских ветеринаров.
Напомним, в прошлом году в США скончался основоположник современной трансплантологии.ОбществоМедицина
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