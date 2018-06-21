В Ульяновске впервые пересадят почку собаке

Ульяновские ветеринары впервые планируют провести трансплантацию почки собаке.

За операцию возьмутся специалисты Симбирского центра ветеринарии. В течение 3 лет там проходила разработка протоколов и алгоритмов трансплантации донорской почки животным во время тяжелых болезней.

Первым пациентом станет 10-месячный метис овчарки по кличке Малыш. В раннем возрасте он страдает по­чеч­ной не­дос­та­точ­ности — классические методы терапии не дают результатов, пишет «Ульяновская правда».

Операция запланирована на начало июля. Про­из­во­дить­ся она бу­дет бесп­лат­но при под­держ­ке об­ласт­но­го Фон­да за­щиты жи­вот­ных Фло­ра и Лав­ра. Ожидается, что данный метод трансплантации органа животным в скором времени войдет в обиход ульяновских ветеринаров.

Напомним, в прошлом году в США скончался основоположник современной трансплантологии.