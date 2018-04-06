В Татарстане поймали бизнесменов, которые подделывали знаки «халяль»

Комитет по стандартам халяль Духовного управления мусульман РТ совершил рейд с проверкой в Рыбно-Слободском районе республики. В ходе проверки были найдены предприниматели, которые подделывали знаки «халяль».

Отмечается, что фальшивые знаки были размещены на товарах, досках объявлений, витринах. Представители комитета предложили бизнесменам пройти добровольную сертификацию, познакомив их с условиями права использования знака «Халяль», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится халяльный йогурт от американского бренда Tutti Frutti. Кафе американской сети откроется в одном из торговых центров Казани — «Меге», «Парк Хаусе», «Южном», «Тандеме» или «Кольце».