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В Татарстане поймали бизнесменов, которые подделывали знаки «халяль»

12:41, 06.04.2018 3
В Татарстане поймали бизнесменов, которые подделывали знаки «халяль»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет по стандартам халяль Духовного управления мусульман РТ совершил рейд с проверкой в Рыбно-Слободском районе республики. В ходе проверки были найдены предприниматели, которые подделывали знаки «халяль».

Отмечается, что фальшивые знаки были размещены на товарах, досках объявлений, витринах. Представители комитета предложили бизнесменам пройти добровольную сертификацию, познакомив их с условиями права использования знака «Халяль», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится халяльный йогурт от американского бренда Tutti Frutti. Кафе американской сети откроется в одном из торговых центров Казани — «Меге», «Парк Хаусе», «Южном», «Тандеме» или «Кольце».

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Дискредитация халяль людьми.
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  • Анонимно 06 апр
    Жажда наживы - ничего не боятся !!! С собой не унесёте ...
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  • Анонимно 09 апр
    Запретный плод всегда сладок
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