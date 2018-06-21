Россия после 2020 года предложит ОАЭ полеты их граждан на МКС

Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» после 2020 года.



Москва и Абу-Даби подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке к полету и собственно полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12».

«Сейчас достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30—40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных «Союзах», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что речь идет о полетах после 2020 года.

«Конкретных сроков пока нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что запуск российского модуля «Наука» к МКС могут перенести на 2020 год.