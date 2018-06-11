Запуск российского модуля «Наука» к МКС могут перенести на 2020 год

Запуск российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС) может быть перенесен на 2020 год.

«По состоянию на начало июня график пусков был пересмотрен. Теперь запуск МЛМ смещен на ноябрь 2019 года. Такой значительный сдвиг пуска — сразу на 3—4 месяца — свидетельствует, что предприятие-изготовитель модуля Центр имени Хруничева и РКК «Энергия» еще не готовы представить окончательный график сборки и запуска модуля и можно ожидать и дальнейшего сдвига «вправо» сроков запуска МЛМ, вплоть до ухода даты запуска на 2020 год»,— цитирует «РИА Новости» слова источника на космодроме Байконур.

Напомним, что модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2014 году, но в 2013 году в его топливной системе были найдены загрязнения. После запуск передвинули на середину — вторую половину 2018 года.