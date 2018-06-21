В Татарстане сегодня ветрено и до +24 градусов

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В Татарстане сегодня, 21 июня, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, западный ночью умеренный, утром и днем сильный 12—17 м/с, порывы до 22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура воздуха днем в республике поднимется от +19 до +24 градусов.

В Казани столбики термометров покажут от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах ожидается от 20 до 22 градусов выше ноля.