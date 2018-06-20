В Москву экстрадировали главу крупнейшего сообщества киллеров в России Аслана Гагиева

Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в организации крупнейшего преступного сообщества киллеров в России, экстрадирован из Вены в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Он обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов.

Часть его сообщников были задержаны ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Гагиеву удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. В январе 2015 года его задержали в Австрии. В конце 2016 года земельный суд Вены согласился выдать Гагиева российским правоохранителям.