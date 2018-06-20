Сеть магазинов Media Markt в РФ ликвидируют в 2019 году

Сеть магазинов бытовой техники и электроники Media Markt в России ликвидируют после покупки группой «Сафмар».

Как сообщают «Ведомости», все магазины сети в России планируется переименовать в «М.Видео» или в «Эльдорадо». Ребрендинг планируется завершить во II квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что владеющая сетями магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российских магазинов Media Markt у немецкой компании Ceconomy. Сделка будет закрыта в III квартале 2018 года в случае одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).