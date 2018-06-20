Зампредом Банка России стал бывший главный бухгалтер Андрей Кружалов

Заместителем председателя Центробанка сегодня назначен Андрей Кружалов. Об этом сказано в сообщении банка.

Ранее Кружалов занимал должность главного бухгалтера-директора департамента бухгалтерского учета и отчетности.



На новом месте он будет курировать деятельность Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Операционного департамента, Финансового департамента, Департамента полевых учреждений и Административного департамента, уточнили в пресс-службе Банка России.



Исполняющим обязанности главного бухгалтера с 20 июня стала заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности Ирина Грановская.

Напомним, что в конце марта в ЦБ РФ был назначен новый директор департамента финансовой стабильности. Им стала Елизавета Данилова.