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Зампредом Банка России стал бывший главный бухгалтер Андрей Кружалов

15:44, 20.06.2018
Зампредом Банка России стал бывший главный бухгалтер Андрей Кружалов
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Заместителем председателя Центробанка сегодня назначен Андрей Кружалов. Об этом сказано в сообщении банка.

Ранее Кружалов занимал должность главного бухгалтера-директора департамента бухгалтерского учета и отчетности.

На новом месте он будет курировать деятельность Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Операционного департамента, Финансового департамента, Департамента полевых учреждений и Административного департамента, уточнили в пресс-службе Банка России.

Исполняющим обязанности главного бухгалтера с 20 июня стала заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности Ирина Грановская.

Напомним, что в конце марта в ЦБ РФ был назначен новый директор департамента финансовой стабильности. Им стала Елизавета Данилова.

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