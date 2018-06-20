Первый канал: контракт Слуцкого и был рассчитан на стартовые матчи ЧМ

Первый канал объяснил, почему известный тренер Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018. По словам пресс службы канала, контракт Слуцкого и был рассчитан на те матчи, которые тот отработал.

«У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал», — сказал представитель телеканала.

В ближайшее время специалист должен приступить к работе в голландском клубе «Витесс», у которого 22—23 июня начнется медосмотр. 24 июня команда проведет открытую тренировку для болельщиков.

Раннее стало известно, что комментатор Василий Уткин также покинет Первый канал и не будет больше работать на матчах ЧМ.