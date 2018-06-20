Башкирский борец Айнур Сыртаев — чемпион мира по корэшу

Айнур Сыртаев из Туймазов стал чемпионом мира по борьбе корэш. В финальной схватке в весовой категории до 100 кг он встречался с борцом из Казахстана и оказался сильнее своего соперника.

Чемпионат мира проходил в Татарстане, в нем приняли участие около 150 лучших борцов из 42 стран.

Сборную России на турнире представили семь борцов из четырех регионов: Айнур Сыртаев (Башкортостан), Егор Егоян (Тюменская область), Азат Нурмухаметов (Татарстан), Альберт Рахматуллин (Тюменская область), Ренас Калимуллин (Татарстан), Ильмир Тухватуллин (Татарстан), Муса Галлямов (Марий Эл).