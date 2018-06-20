В генплан Осиново предложили внести строительство МСЗ на участке площадью 23 га

В генплан Осиновского сельского поселения предложили внести изменения, а именно строительство мусоросжигательного завода на участке площадью 23 га, а также возведение предприятия по переработке полимеров и строительство дороги к нему от трассы М7. Об этом сообщил руководитель Управления архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского муниципального района Павел Сергеев.

Он отметил, что изменения должны быть реализованы до 2020 года и предложены «заинтересованными организациями», передает корреспондент «Реального времени».