Лукашенко потребовал отменить легионерский статус белорусских спортсменов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным обсудил вопрос относительно отмены легионерского статуса белорусских спортсменов в России.

Как сообщает местный телеканал ОНТ, такое пожелание Лукашенко связано с тем, что существующие квоты по количеству иностранцев вынуждают белорусских атлетов менять спортивное гражданство на российское. При этом президент Белоруссии ссылался на противоречие лимита на легионеров с договором о создании Союзного государства между соседними странами.

Отмечается, что возможная отмена легионерского статуса коснется не всех белорусских спортсменов, работающих в России, а лишь хоккеистов и футболистов.