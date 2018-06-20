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Лукашенко потребовал отменить легионерский статус белорусских спортсменов в России

12:30, 20.06.2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным обсудил вопрос относительно отмены легионерского статуса белорусских спортсменов в России.

Как сообщает местный телеканал ОНТ, такое пожелание Лукашенко связано с тем, что существующие квоты по количеству иностранцев вынуждают белорусских атлетов менять спортивное гражданство на российское. При этом президент Белоруссии ссылался на противоречие лимита на легионеров с договором о создании Союзного государства между соседними странами.

Отмечается, что возможная отмена легионерского статуса коснется не всех белорусских спортсменов, работающих в России, а лишь хоккеистов и футболистов.

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