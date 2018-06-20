Самарские заключенные изготовили сувенирные киоски к ЧМ-2018
Заключенные исправительной колонии №5 Самарской области изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018. Их уже установили в центральных точках Самары.
Домики предназначены для торговли сувенирами и продуктами питания. Заказчиком выступило одно из муниципальных предприятий. Материалы для изготовления киосков были закуплены у частных организаций.
«Новое производство приносит доход исправительному учреждению и обеспечивает трудовую занятость осужденным», — приводит слова начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее самарские власти подарили капитану сборной Сербии «Ниву».ОбществоИнфраструктура
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