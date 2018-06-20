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Самарские заключенные изготовили сувенирные киоски к ЧМ-2018

12:08, 20.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Самарские заключенные изготовили сувенирные киоски к ЧМ-2018
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Заключенные исправительной колонии №5 Самарской области изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018. Их уже установили в центральных точках Самары.

Домики предназначены для торговли сувенирами и продуктами питания. Заказчиком выступило одно из муниципальных предприятий. Материалы для изготовления киосков были закуплены у частных организаций.

«Новое производство приносит доход исправительному учреждению и обеспечивает трудовую занятость осужденным», — приводит слова начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее самарские власти подарили капитану сборной Сербии «Ниву».

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