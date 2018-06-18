Самарские власти подарили капитану сборной Сербии «Ниву»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил капитану сборной Сербии по футболу Александру Коларову сертификат на автомобиль Lada 4x4.

Такой подарок выбрали болельщики за первый гол на «Самаре-Арене» в матче ЧМ-2018. По словам главы региона, вся команда Сербии восприняла презент с воодушевлением, передает «ТАСС».

Напомним, сборная Сербии переиграла команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Единственный гол в матче на 56-й минуте забил сербский защитник Александр Коларов.