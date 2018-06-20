Саратовские депутаты пришли на заседание облдумы с плакатами и потребовали отставки Медведева

В Саратовской областной думе депутаты от КПРФ устроили протестную акцию.

В первые минуты заседания коммунисты предложили обратиться к федеральным властям от имени регионального парламента с призывом не допустить проведение пенсионной реформы в России, передает интернет-издание «Взгляд-инфо».

Получив отказ, народные избранники надели партийный шарфы и повесили рядом со своими местами нарисованные от руки плакаты. Основными лозунгами коммунистов стали: отставка Дмитрия Медведева, требование понизить стоимость бензина и отмена повышения НДС.

Напомним, пикет против роста цен на бензин в Кирове оказался малочисленным.