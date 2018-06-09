В Кирове пикет против роста цен на бензин оказался малочисленным

Пикет против роста цен на бензин состоялся в центре Кирова 9 июня. Организатором согласованной акции выступили региональные коммунисты.

Мероприятия оказалось малочисленным. На пикете присутствовали лидеры КПРФ в областном Заксобрании и кировской гордуме, а также несколько местных жителей с флагами и атрибутикой партии, пишет Newsler.ru. Причиной такой народной активности отчасти стал проливной дождь, обрушившийся на город днем.

Напомним, цены на бензин продолжают неуклонно расти. Акцизы на топливо уже снизили. Идут обсуждения, как поступить с экспортными пошлинами, которые могут как повысить, так и понизить.



