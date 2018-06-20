Экс-депутата Заксобрания Оренбуржья оштрафовали на 120 тысяч рублей за многомиллионное мошенничество

Бывшего депутата Заксобрания Оренбургской области Ильдара Насыбуллина суд признал виновным за махинации с бюджетными субсидиями.

В ходе следствия удалось установить, что компания, принадлежавшая депутату, получила более 10 млн рублей в качестве компенсации за испорченный жарой урожай. Однако, как оказалось, поля, которые якобы пострадали от засухи, давно не обрабатывались. А для получения субсидий Насыбуллин использовал старые фотографии этих участков, передает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Его пособниками признали начальника управления сельского хозяйства Ясненского городского округа Александра Шевченко и главного агронома района Виктора Смолякова. Им назначили штрафы по 60 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемые так и не признали. Гособвинение посчитало решение суда слишком мягким, в ближайшее время приговор будет обжалован. Ущерб, причиненный бюджету области, Ильдар Насыбуллин не возместил.

Напомним, ранее в Марий Эл суд оштрафовал бывшего министра спорта республики Сергея Киверина за превышение полномочий.