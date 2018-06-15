Суд приговорил экс-министра спорта Марий Эл к штрафу

В Марий Эл суд оштрафовал бывшего министра спорта республики Сергея Киверина за превышение полномочий. Штраф также должен выплатить директор управления спортивных сооружений региона Михаил Симаков.

Бывший министр был оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Его товарищ должен заплатить 60 тысяч рублей.

По данным следствия, в мае 2017 года Киверин вступил в сговор с Симаковым и организовал оформление задним числом повышения тому зарплаты вдвое. В обмен последний фиктивно устроил начальника на должность коммерческого директора.

В результате госучреждению был причинен ущерб свыше 430 тысяч рублей. В соответствии с ролью каждого Киверин и Симаков признаны виновными по статьям «Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, что марийский министр уже признавался виновным по статье о злоупотреблении полномочиями. Тогда он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.