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Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за 2018 год

05:29, 20.06.2018
Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за 2018 год
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках нового президентского срока может выступить с посланием Федеральному собранию еще раз до конца 2018 года.

Не исключается возможность, что послание может быть оглашено уже в 2019 году, передают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято.

«И то и другое возможно», — заявил Песков.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

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