Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за 2018 год

Президент России Владимир Путин в рамках нового президентского срока может выступить с посланием Федеральному собранию еще раз до конца 2018 года.



Не исключается возможность, что послание может быть оглашено уже в 2019 году, передают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято.

«И то и другое возможно», — заявил Песков.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

