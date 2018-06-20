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УАЗ Патриот получит АКПП и новую систему охлаждения двигателя

03:31, 20.06.2018
УАЗ Патриот получит АКПП и новую систему охлаждения двигателя
Фото: ru.wikipedia.org / Jakub "Flyz1" Maciejewski

В сентябре 2018 УАЗ «Патриот» будет обновлен. В него установят новую систему охлаждения двигателя. Она будет работать, благодаря применению нового термостата.

Кроме того, в марте 2019 года на автомобиле установят опциональную 6-ступенчатую АКПП. Также в 2019 году УАЗ Патриот начнёт оснащаться бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., сообщает «Федеральное агентство новостей.

Напомним, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в апреле повысил цены на модели «Патриот» и «Пикап» 2018 года.

ПромышленностьМашиностроение
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