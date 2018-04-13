УАЗ поднял цены на новые модели «Патриот» и «Пикап»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в апреле повысил цены на модели «Патриот» и «Пикап» 2018 года. Повышение цен зафиксировали аналитики агентства «Автостат».

Внедорожник УАЗ «Патриот» подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь его стоимость составляет от 719 000 рублей до 919 000 рублей.

Цены на УАЗ «Пикап» выросли на 21 тысячу рублей во всех комплектациях, кроме начальной. В этой версии автомобиль теперь стоит 749 000 рублей, что на 50 тысяч больше, чем ранее. Максимальная комплектация внедорожника доступна по цене 1 065 000 рублей.

Ранее представители Ульяновского автозавода сообщали, что УАЗ «Патриот» может получить более мощный 150-сильный двигатель.