США решили выйти из Совета по правам человека ООН — СМИ

Соединенные Штаты планируют выйти из Совета по правам человека ООН. Предполагается, что соответствующее заявление власти сделают во вторник.

Об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17.00 по местному времени (00.00 мск) в госдепе, сообщает Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил и дал соответствующее поручение Министерству обороны.