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США решили выйти из Совета по правам человека ООН — СМИ

21:28, 19.06.2018
США решили выйти из Совета по правам человека ООН — СМИ
Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты планируют выйти из Совета по правам человека ООН. Предполагается, что соответствующее заявление власти сделают во вторник.

Об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17.00 по местному времени (00.00 мск) в госдепе, сообщает Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил и дал соответствующее поручение Министерству обороны.

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