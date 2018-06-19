США решили выйти из Совета по правам человека ООН — СМИ
Соединенные Штаты планируют выйти из Совета по правам человека ООН. Предполагается, что соответствующее заявление власти сделают во вторник.
Об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17.00 по местному времени (00.00 мск) в госдепе, сообщает Bloomberg.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил и дал соответствующее поручение Министерству обороны.ОбществоВласть
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