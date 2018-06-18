Трамп поручил Пентагону сформировать военно-космические силы
Президент США Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил и дал соответствующее поручение министерству обороны.
«Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе», — цитирует Трампа «РИА Новости».
Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск из-за неоправданных масштабных организационных перемен.ОбществоВласть
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