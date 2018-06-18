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Трамп поручил Пентагону сформировать военно-космические силы

20:56, 18.06.2018
Трамп поручил Пентагону сформировать военно-космические силы
Фото: uk.wikipedia.org / VitaliyEUR

Президент США Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил и дал соответствующее поручение министерству обороны.

«Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск из-за неоправданных масштабных организационных перемен.

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