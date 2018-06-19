Андрес Иньеста в Казани: «В игре с Ираном будем обороняться всей командой»

На предматчевой пресс-конференции полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, как будет действовать его команда в завтрашнем матче против сборной Ирана.

— Андрес, как вы думаете, будете ли вы играть в стартовом составе? И достаточно ли у Испании развитая защита чтобы обороняться хорошо и хорошо доставлять мяч вперед.

— Да я думаю, что это так. В нашей команде очень сильная игра в средней линии, соответственно в области полузащиты. Но мы должны понимать, что оборона — это работа, которая касается всех наших игроков. В зависимости от того, что делают наши форварды и полузащитники. Это командная игра, где все усилия игроков переплетаются.

Надо найти слаженный баланс и в атаке, и в защите. У нас есть лучшие в мире игроки, чтобы добиться цели. Нам нужен баланс в защите и в атаке.

Матч сборных Испании и Ирана пройдет завтра 20 июня на «Казань Арене». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.