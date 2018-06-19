В Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС Башкирии сообщили о серьезном ухудшении погоды. По прогнозу, 20 июня в республике ожидаются грозы.

Порывы ветра завтра могут достигнуть 18 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС Росси по РБ.

Спасатели посоветовали жителям республики отменить поездки или дела.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +10… +15 градусов, в горных районах до +5, а днем прогреется до +23… +28 градусов.

Напомним, что сегодня из-за грозы затопило Нижний Новгород. Пользователи соцсетей выложили много снимков и видео последствий дождя.