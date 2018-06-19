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На ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде требуется 20 миллионов рублей

16:55, 19.06.2018
На ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде требуется 20 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Нижнего Новгорода выделили 6 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Однако в действительности на эти цели необходимо около 20 млн рублей.

Такие цифры привел на заседании комиссии городской думы по экологии и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

Зампредседателя постоянной комиссии Владимир Герасичкин подчеркнул, что город должен выработать программу, по которой строительный мусор будет приниматься у населения за деньги, передает пресс-служба гордумы.

Также на совещании прозвучало предложение включить в муниципальные контракты обязательный пункт, согласно которому подрядчик обязан отчитываться в том, куда он вывозит строительный и производственный мусор.

Происшествия
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