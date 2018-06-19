В Казани прокурор запросил 2,5 года колонии-поселения для пьяного сына судьи

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Сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани прошли прения по уголовному делу о пьяном таране 23-летнего Сергея Мельникова. Гособвинитель с учетом особого порядка и смягчающих обстоятельств счел — условного наказания виновник ДТП с погибшим и пострадавшими не заслуживает.

Гособвинитель запросил наказание в 2 года и 6 месяцев колонии-поселения, а также дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав на 3 года.

В свою очередь защита просила согласиться с заявлениями потерпевших о примирении с подсудимым. К сегодняшнему дню Мельников и его семья успела возместить ущерб родным погибшего в аварии и четырем пострадавшим.

