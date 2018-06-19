Саратовские общественники предрекли банкротство более 100 АЗС в регионе

В Саратове состоялось заседание Общественной палаты области, на котором была поднята проблема топливного кризиса в регионе.

В рамках доклада выступила представитель независимых автозаправок региона Екатерина Савкина. По ее словам, уже в ближайшее время большая часть частных АЗС может прекратить свою работу из-за своей нерентабельности. Для полноценного функционирования частникам, добавила она, необходимо поднять цены на АИ-92 с 44 до 50 рублей за один литр.

«Причиной «экономической ямы» для частных заправок стала отпускная цена на топливо. Именно частные АЗС осуществляют свою работу в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона», — приводит слова Екатерины Савкиной информационное агентство «Свободные новости».

В ходе заседания выступил представитель «Опоры России» Алексей Козлов, который сообщил, что цены на бензин, установленные на территории Саратовской области, выше, чем в Пензенской и Самарской областях, «дороже топливо лишь в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве».

По данным общественника, на сегодняшний день в Саратовской области действуют 236 независимых АЗС. Федеральных АЗС насчитывается 120, среди которых «Роснефть» — 80 АЗС и «ЛУКойл» — 40 АЗС.

Напомним, ранее в Независимом топливном союзе заявили, что, если правительство не предпримет дополнительных мер в течение года, большинство независимых сетей АЗС могут закрыться. Это приведет к монополизации рынка и росту цен на бензин до 100 рублей за литр.

