Цены на бензин могут вырасти до 100 рублей за литр, предупредили независимые АЗС

В независимом топливном союзе заявили, что если правительство не предпримет дополнительных мер в течение года, большинство независимых сетей АЗС могут закрыться. Это приведет к монополизации рынка и росту цен на бензин до 100 рублей за литр.



Причиной этого в НТС называют достигнутое правительством с крупными нефтяными компаниями соглашение о заморозке розничных цен при сохранении так называемого рыночного ценообразования в рамках оптового сегмента, передает РБК.

Заправщики предложили правительству для разрешения вопроса либо отпустить розничную цену на бензин, либо перейти в режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака напомнил, что на последнем совещании под руководством Козака 6 июня отдельно обсуждался вопрос обеспечения топливом и цен на независимых АЗС и было принято «соответствующее решение».

«Правительство принимает системные меры, чтобы в целом стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, включая сегмент независимых АЗС», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт запустит горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.