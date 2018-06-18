Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»
Главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера задержали по делу о «дизельном скандале».
Как сообщает Bild, он был взят под стражу в немецком Ингольштадте.
Ранее прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом». Ведомство также выдвинуло обвинения против еще одного члена правления концерна, имя которого не раскрывается.Происшествия
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