Новости происшествий

13:05 МСК
Новости раздела
Происшествия

Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»

12:39, 18.06.2018
Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»
Фото: pixabay.com

Главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера задержали по делу о «дизельном скандале».

Как сообщает Bild, он был взят под стражу в немецком Ингольштадте.

Ранее прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом». Ведомство также выдвинуло обвинения против еще одного члена правления концерна, имя которого не раскрывается.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем