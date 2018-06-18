Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»

Главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера задержали по делу о «дизельном скандале».

Как сообщает Bild, он был взят под стражу в немецком Ингольштадте.

Ранее прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом». Ведомство также выдвинуло обвинения против еще одного члена правления концерна, имя которого не раскрывается.