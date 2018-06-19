Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Оренбуржья назначен Валерий Новоженин

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назначил исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Валерия Новоженина.

Новоженин более 20 лет проработал в местном агропромышленном комплексе. После возглавлял в министерстве управление по развитию малых форм хозяйствования, сельских территорий, перерабатывающей промышленности, регулированию земельных отношений. Затем получил пост заместителя министра сельского хозяйства региона, сообщили в пресс-службе администрации области.

Ранее губернатор региона Юрий Берг подписал указ о временном отстранении Михаила Маслова от должности заместителя председателя областного правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Напомним, Михаил Маслов и учредитель компании «Вишневский» Виктор Железнов подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов.

В марте фермеры области обращались лично к главе СКР Александру Бастрыкину. Они просили его разобраться в уголовном деле против руководства «Вишневского». Работники предприятия не верят в обоснованность обвинений следствия.