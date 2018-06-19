МВД собирается упростить процедуру получения гражданства РФ

МВД России начало процедуру упрощения получения российского гражданства. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время», — отметил он.

По его словам, это коснется прежде всего беженцев с Украины.

«В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынужденно покидают свою страну», — сказал Зубов.

Кроме того, ведомство прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», — цитирует замглавы МВД ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России появится удостоверение личности для лиц без гражданства.