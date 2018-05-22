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В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства

07:59, 22.05.2018
В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства
Фото: ru.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

В России появится новый вид удостоверения личности — для лиц без гражданства. Разработкой соответствующего законопроекта занимается МВД.

Такой документ смогут получить бывшие граждане СССР, проживающие на территории России больше 15 лет, освободившиеся заключенные и те, кто переехал в Россию в детском возрасте, но так и не смог получить гражданство.

В документе будут отражены основные данные о владельце, фото владельца и адрес фактического проживания. Удостоверение позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России, пишут «Известия».

Напомним, что «Ростелеком» с 1 июля 2018 года запустит в России Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото.

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