В собственность Нижнего Новгорода передадут ДК им. С. Орджоникидзе

В гордуме Нижнего Новгорода поддержали передачу ДК им. С. Орджоникидзе в муниципальную собственность. В комиссии по имуществу и земельным отношениям подсчитали, что на содержание здания в год потребуется 10,2 млн рублей.

На сегодня объект принадлежит госкорпорации «МиГ», отмечает пресс-служба городской думы.

Кроме ежегодного содержания, администрации города придется вложиться в реконструкцию ДК после пожара 2017 года.

Окончательно вопрос о передаче здания в городскую собственность будет решен на июньском заседании гордумы.