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В собственность Нижнего Новгорода передадут ДК им. С. Орджоникидзе

13:48, 19.06.2018
В собственность Нижнего Новгорода передадут ДК им. С. Орджоникидзе
Фото: google.ru/maps/скриншот

В гордуме Нижнего Новгорода поддержали передачу ДК им. С. Орджоникидзе в муниципальную собственность. В комиссии по имуществу и земельным отношениям подсчитали, что на содержание здания в год потребуется 10,2 млн рублей.

На сегодня объект принадлежит госкорпорации «МиГ», отмечает пресс-служба городской думы.

Кроме ежегодного содержания, администрации города придется вложиться в реконструкцию ДК после пожара 2017 года.

Окончательно вопрос о передаче здания в городскую собственность будет решен на июньском заседании гордумы.

НедвижимостьОбществоВласть
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