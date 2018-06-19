В наркодиспансерах Удмуртии зарегистрированы более 4,7 тысячи человек

В Удмуртии на учете в наркологических диспансерах состоят 4718 человек. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 86 человек.

Из них диагноз «наркомания» получили 2380 лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Еще 2338 человек попали в наркодиспансеры с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями».

В надзорном ведомстве отметили, что за 5 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 960 преступлений в сфере оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 48 кг запрещенных веществ.