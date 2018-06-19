В Казани построят новое жилье рядом с ЖК «Барселона»

В Казани за ЖК «Барселона» на улице Островского появится новый жилой комплекс. Об этом стало известно на публичных слушаниях, которые прошли в управлении архитектуры и градостроительства.

Уточняется, что комплекс будет состоять из двух секций — пяти- и семиэтажной, соединенных общим основанием. Застройщиком выступает ООО «Строй Инвест Групп».

Сдать комплекс планируется в 2021 году. Площадь застройки составит почти 3 тысячи квадратных метров.



Также в ходе публичных слушаний был рассмотрен еще один объект. На улице Завойского недалеко от пересечения с Габишева построят несколько 21 этажных домов. Застройщиком является ООО «Производственно-строительная компания СМУ 88». Площадь участка для строительства — 3 952 квадратных метра. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».